За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области снизилась почти на 10%

За неделю с 1 по 7 января в Самарской области зарегистрировали 7092 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 4180 случаев. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 9,87% по Самарской области и на 1,62% по Самаре.

По состоянию на 9 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.