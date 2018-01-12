Бакытжан Косетов: "Страшна стена непонимания между подростками и родителями"

Журналист Волга Ньюс попытался узнать у начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Бакытжана Косетова, как обезопасить своего ребенка от наркотиков. Но узнал гораздо больше - о воспитании и доверительных отношениях, о том, почему нельзя наказывать детей за "двойки", и о секретах, которые полицейские начальству сообщают шепотом.

- Бакытжан Аманович, я вам звонила и просила помощи в подготовке материала для профилактики наркомании среди молодежи. Дайте, пожалуйста, советы для родителей - как сделать так, чтоб ребенок не начал употреблять наркотики?

- Слушайте, мне хочется, чтоб у нас с вами получился неформальный разговор, не материал "для галочки". Я хочу, чтоб вы прониклись, поняли масштаб и истоки проблемы.

Уже много раз и говорили и писали в СМИ, что современные популярные синтетические наркотики гораздо страшнее опиатов, которые употребляли раньше. Причина - химический состав. После первого же приема страдает обмен веществ, зависимость возникает почти моментально. Этим отчасти объясняется такая популярность "синтетики" среди наркозависимых - попробовав один раз, от второго отказаться уже вряд ли получится. Причина быстрого привыкания - в медленном выводе вредных веществ из организма.

Есть четыре этапа употребления наркотика: попробовать, потом начать употреблять эпизодически, потом - систематически раз в пару недель, затем - часто.

При неоднократном употреблении гарантировано пострадают сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, иммунитет. Далее организм настигнет полное физическое истощение, после которого потребуется длительная реабилитация.

Родители, думаю, практически все уже слышали и то, что если ребенок начинает "употреблять", он становится скрытным, замкнутым, у него появляются подозрительного вида друзья, меняется манера общения. На последнем этапе подросток часто бросает школу, может уйти из дому, уносит из дома ценные вещи, потому что нужны деньги на наркотики.

Но истоки проблемы - гораздо глубже. К употреблению наркотиков подростки часто приходят после других вредных привычек - курения и употребления алкоголя. Вы, может, слышали о примере, ставшем уже байкой: после выходных дети приходят в детский сад и за столом "чокаются" стаканами с соком. Это очень печально. Если ребята сызмальства видят, что все праздники дома проходят со спиртным и сигаретами, велика вероятность, что, подрастая, они тоже будут пить и курить. Родители - всегда пример для своих детей, поэтому и нужно приучать к здоровому образу жизни себя.

- А вы сами не пьете алкоголь? Даже шампанское на Новый год?

- Нет, я не пью алкоголь и не курю. Даже на Новый год. Я вам больше скажу: у меня в управлении сотрудники отказываются от вредных привычек. Периодически кто-то из моих подчиненных подходит ко мне и говорит мне: "Бакытжан Аманович, а я тоже больше совсем не пью алкоголь".

- И все-таки, что делать родителям, чтоб ребенок не стал пробовать наркотики?

- Чтоб ребенок не начал употреблять наркотики, не связался с дурной компанией, необходимо с самого детства воспитывать его самостоятельным, ответственным человеком. Человеком, способным предвидеть последствия своих поступков и отвечать за них.

Как воспитать ребенка таким - однозначно ответить, думаю, невозможно. Но можно попытаться разобраться в том, что взрослые делают неправильно. Например, привычная для всех "борьба со следствием", то есть когда за "двойку" в школе или опоздание домой следует наказание, "чтоб в следующий раз неповадно было", не приносит результатов. Это, наоборот, ухудшает положение вещей: ребенок начинает прогуливать школу, домой приходит все позже и так далее. Это происходит потому, что ребенок стремится избежать наказания. Он думает: не буду ходить в школу - не будет "двоек", приду позже - оттяну неприятный разговор, упреки. То есть мы стараемся добиться одного, а получаем прямо противоположное.

Но самое страшное - появление стены непонимания между родителями и подростком. И как следствие - мнение подростка, что родителям бесполезно о проблемах рассказывать, за помощью обращаться, "все равно услышишь только упреки и нотации".

Подростковый возраст - сложный и болезненный, но в то же время важный, жизнеопределяющий. И чтобы ребенок принял помощь, нужно теплое отношение к нему, его эмоциональное принятие.

- Насколько вообще для региона актуальна проблема употребления наркотиков? Улучшается или ухудшается ситуация в последние годы?

- Ситуация улучшается. Приведу вам цифры. В 2015 г. наркотизация населения в Самарской области была 524 человека на 100 тысяч. На учете в наркодиспансере состояли больше 16 тыс. человек. В 2016 г. наркотизация составляла 374 человека на 100 тысяч, на учете в наркодиспансере состояли уже менее 12 тыс. человек. В первом полугодии 2017 г. наркотизация была 270 человек на 100 тыс., на учете состояло 8639 человек.

В 2017 г. на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состояли около четырех десятков несовершеннолетних, это на четверть меньше показателей 2016 года.

- А во сколько лет впервые "пробуют"?

- Известны случаи, когда уже в 12-14 ребенок знает о наркотиках не понаслышке. Причем психологи отмечают, что часто на это влияет именно компания. Знаю конкретный пример: восьмиклассники собирались на день рождения к девочке. В общем чате в соцсетях мальчик сказал, что хочет принести какое-то вещество, чтоб употребить на празднике. Одна девочка твердо отказалась, так другие ополчились против нее.

Именно поэтому необходимо сформировать у подростка четкую психическую установку на отвержение наркотиков. Бывает, что любопытство разжигают "хвастовством", бывает, что дает о себе знать "стадное чувство". Иногда и психологический шантаж происходит - "не будем с тобой дружить если не будешь употреблять с нами".

То есть те, кто пробует наркотики, часто либо удовлетворяют свое любопытство, либо делают это в угоду своим друзьям.

Но, как отмечают эксперты, никто из подростков, начавших употреблять наркотики, не задумывался о том, что станет от них зависимым.

Не стоит забывать и о социальных сетях, где также подросткам с неокрепшей психикой могут предложить наркотики. Поэтому родителям все-таки надо мониторить аккаунты своих дочерей и сыновей.

- Есть ли какие-то телефоны доверия или психологической помощи для подростков, которые начали употреблять наркотики и хотят избавиться от этой зависимости, или для их родителей?

- Да, можно обратиться за психологической помощью по общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 или по круглосуточному телефону экстренной психологической помощи 8-846-958-66-66.