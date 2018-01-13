Глава региона: "Мы дорожим и гордимся именами журналистов, которые прославили Самарскую область"

В субботу, 13 января, врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил работников средств массовой информации Самарской области с профессиональным праздником - Днем российской печати.

"Профессия журналиста в нашем регионе, как и по всей стране, всегда считалась интересной, востребованной и почетной. В статьях и сюжетах лучших представителей прессы оживает, становится объемной история Самарской области, дух и колорит самых разных эпох, - говорится в поздравлении. - Мы дорожим и гордимся именами журналистов, которые прославили нашу область далеко за ее пределами. Представители средств массовой информации есть среди наших почетных граждан. А 150-летие со дня рождения самого известного журналиста, начавшего свой путь в Самарском регионе, - Максима Горького - мы отмечаем в 2018 году".

По словам главы региона, сегодня, в век развития технологий и социальных сетей, важной остается роль традиционных СМИ - печатных изданий, телевидения, а теперь уже и интернет-порталов.

"Именно вы ориентируете людей в потоке информации, помогаете выделить главное, понять причины и следствия происходящих событий, увидеть и оценить позитивные перемены, происходящие в нашем регионе и стране. Не менее важная задача журналистики - способствовать взаимодействию власти и общества, созданию эффективной "обратной связи". Особую миссию в этом процессе выполняют муниципальные СМИ, газеты и телеканалы в малых городах и районах области", - отметил руководитель области.

Он напомнил, что в 2018 г. региональное медиасообщество ждет целый ряд масштабных и ярких событий. "Искренне рассчитываю, что журналистское сообщество внесет весомый вклад в формирование гражданской активности, примет деятельное участие в освещении подготовки и проведения выборов президента России, - особо подчеркнул Дмитрий Азаров. - И, конечно, жду от вас самой активной работы в дни проведения чемпионата мира по футболу. Будет много работы, но работы интересной, созидательной, важной для каждого человека, живущего на Самарской земле. И помните - этот год во многом запомнится жителям региона таким, каким его увидите вы в своих статьях, фотографиях и репортажах".

Врио губернатора пожелал работникам СМИ вдохновения и творческих успехов, благодарной аудитории и преданных читателей, крепкого здоровья и благополучия.