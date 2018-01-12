Дмитрий Азаров: Задача номер один для органов власти и прокуратуры — борьба с коррупцией

В пятницу, 12 января, профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. С 296-й годовщиной со дня образования органов прокуратуры сотрудников поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Глава региона, обращаясь к присутствующим, обозначил, что власть и органы прокуратуры всегда продуктивно работали на благо общества. И в этом году совместными усилиями также предстоит решить множество задач. Одна из главных — борьба с коррупцией. Сегодня это задача номер один.

"Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил коррупцию в один ряд с такой угрозой, как терроризм. Действительно, ущерб от коррупционных проявлений трудно даже оценить. Здесь нужно принимать системные усилия, совместно со всеми уровнями власти, надзорными и правоохранительными органами. Это позволит оздоровить экономику региона и вернет доверие жителей к власти", — сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что коррупция является серьезным препятствием в развитии экономики в целом. Она стала одной из причин снижения инвестиций в Самарской области на 35%. Создание условий для цивилизованного, законного ведения предпринимательской деятельности, по мнению губернатора, укрепит экономику региона. Для этого все уровни власти вместе с органами прокуратуры должны работать совместно.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил профессиональный подход надзорного органа в решении проблем в сфере ЖКХ, экологии и теневого бизнеса.

Также врио губернатора поблагодарил всех сотрудников прокуратуры за активную работу в решении проблем обманутых дольщиков: "Этот вопрос на особом контроле у президента. На мой взгляд, именно органы прокуратуры занимали наиболее эффективную, жесткую и принципиальную позицию в решении этих вопросов".

Дмитрий Азаров отметил высокий профессионализм работы прокуратуры в области выборного законодательства. Это еще одна актуальная задача, которая стоит перед всеми органами власти. Органы прокуратуры профессионально ведут борьбу с возможными фальсификациями в период предвыборных кампаний.

"Самое важное событие 2018 года — выборы президента страны. Обеспечение законности выборных процедур, проведение голосования — наша с вами совместная задача. Не вернув доверие жителей Самарской области к процедуре голосования, мы не вправе рассчитывать на активную гражданскую позицию населения", — сказал Дмитрий Азаров.

В завершении выступления глава региона поблагодарил сотрудников прокуратуры за активную работу и своевременное решение проблем в период подготовки к играм чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма трем сотрудникам прокуратуры за высокую профессиональную работу. Благодарности удостоились заместитель прокурора Новокуйбышевска Сергей Аксенов, старший помощник Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Александр Бабкин и старший помощник прокурора Сызрани Наталья Ярусова.

От лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича поздравление прочитал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.

"Вклад сотрудников надзорного ведомства в укрепление законности, в формирование правосознания граждан достоин самого высокого общественного уважения. Во многом результатом вашей самоотверженной службы является доверие жителей региона, которые знают, что в самых сложных ситуациях органы прокуратуры обеспечат защиту законных прав и интересов граждан и организаций, оперативно отреагируют на обращения и добросовестно выполнят свои профессиональные обязанности", — говорится в телеграмме.

Также собравшихся поздравил заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов. "Вся наша работа направлена на укрепление веры каждого человека в силу закона, повышение авторитета и уровня доверия к государственной власти в целом. Все мы с честью справились с возложенными на нас задачами, продолжая и приумножая лучшие традиции своих предшественников", — сказал заместитель прокурора.

Алмаз Хусаинов рассказал, что за 2017 год сотрудники прокуратуры восстановили справедливость в отношении тысяч людей, добились привлечения к ответственности более 100 тыс. нарушителей закона. Приняты меры по погашению долгов по заработной плате работников разных сфер в размере 350 млн рублей.

В 2017 году в рамках борьбы с преступной деятельностью в суд направлено более 11 тыс. дел. К административной ответственности привлечено более 19 тыс. человек, возбуждено более 300 уголовных дел.

Также Алмаз Хусаинов отдельно выразил благодарность ветеранам прокуратуры.

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов поблагодарил сотрудников прокуратуры за плодотворное взаимодействие с областным парламентом.

"Прокуратура — активный разработчик областных и федеральных законопроектов. Всего за последние пять лет от прокуратуры поступило более 30-ти законодательных инициатив. Около половины из них стали областными законами. По вашим предложениям в 2017 году также внесено два проекта федеральных законов. Я уверен, что в 2018 году наша совместная эффективная законотворческая работа будет продолжена", — сказал Виктор Сазонов.