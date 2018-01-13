16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава региона: "Мы дорожим и гордимся именами журналистов, которые прославили Самарскую область" Дмитрий Азаров: "Наш совместный труд и консолидированная поддержка курса президента преумножат достижения губернии" В Самаре состоялся Рождественский концерт Дмитрий Азаров: Задача номер один для органов власти и прокуратуры — борьба с коррупцией Дмитрий Азаров: "Эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Наш совместный труд и консолидированная поддержка курса президента преумножат достижения губернии"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати

В субботу, 13 января, глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей области с Днем Самарской губернии.

"В этот день каждый из нас особенно чувствует свою причастность к истории родного края, гордость за достижения наших отцов, дедов и прадедов, - говорится в поздравлении. - Этот праздник призван объединить нас в стремлении сохранить красоту Самарской земли, сделать родную губернию еще более привлекательной, благополучной и успешной".

Врио губернатора напомнил, что Самарская область во многом уникальна. "Это крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России. Предприятия аэрокосмической, автомобилестроительной, нефтехимической отрасли, расположенные здесь, известны во всем мире", - сказал руководитель области.

Он подчеркнул, что не только трудовым и научным потенциалом славен наш край. "Живописная природа, самобытные традиции и многонациональная культура Самарской области с каждым годом привлекает к нам все больше гостей и туристов, - обратил внимание глава региона. - Величие Спасской башни древнего Сызранского кремля, мощь и сила Жигулевской ГЭС, размах тольяттинского автогиганта, старинные особняки самарских купцов - все это, как и наши горы, леса и равнины, создает неповторимое очарование Самарского края. А главное наше богатство, конечно, составляют люди, которые живут на Самарской земле, - талантливые, трудолюбивые, открытые, патриотичные и любящие нашу Родину".

По словам Дмитрия Азарова, сегодня на федеральном уровне делается очень многое для того, чтобы крупные мегаполисы, средние, малые города, сельские территории получали достойную поддержку.

"Инициативы, выдвинутые президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным по созданию комфортной городской среды, организации новых рабочих мест, беспрецедентной поддержке семей с детьми, нашли самый позитивный отклик граждан", - заявил врио губернатора.

Он выразил уверенность, что наш совместный созидательный труд, консолидированная поддержка курса главы государства позволят преумножить достижения губернии, с максимальной полнотой реализовать ее трудовой, экономический, духовный потенциал.

"Дорогие земляки! Для меня работа на родной земле - это особая честь и особая ответственность. Искренне благодарю вас за поддержку, которую я чувствую каждый день. От всей души желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! А нашей родной губернии - мира и процветания!" - заключил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:30 Решения по благоустройству будут приниматься только с учетом мнения жителей

Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:27 В Самаре разработали проект реставрации хоральной синагоги

В который раз? Будем надеяться на лучшее.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:25 Реставрацию Коммерческого клуба завершат весной 2018 года

Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 10:59 В СамГТУ будут готовить инженеров-реставраторов

Важное для самарской школы реставраторов решение.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов прокуратуры с праздником

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов прокуратуры с праздником

Рождественский концерт в САТОБ

Рождественский концерт в САТОБ

В микрорайоне "Волгарь" торжественно открылся новый детский садик

В микрорайоне "Волгарь" торжественно открылся новый детский садик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4