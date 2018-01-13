Спасатели решили не проводить мониторинг толщины льда на Волге из-за опасности

Руководство спасательной службы решило не проводить мониторинг толщины льда на акватории реки Волга в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала января спасатели замеряют толщину льда на Волге в зонах ответственности подразделений. Полученные результаты говорят о неблагоприятной ледовой обстановке. Так, толщина льда в районе с наибольшими глубинами составляет от 5 до 10 см. Около берега от 8 до 20 см. Лед имеет неоднородную структуру и покрыт глубокими трещинами. Большое количество торосов и промоин по всей акватории делают выход на лед опасным.