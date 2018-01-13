Спасатели решили не проводить мониторинг толщины льда на Волге из-за опасности

Руководство спасательной службы решило не проводить мониторинг толщины льда на акватории реки Волга в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала января спасатели замеряют толщину льда на Волге в зонах ответственности подразделений. Полученные результаты говорят о неблагоприятной ледовой обстановке. Так, толщина льда в районе с наибольшими глубинами составляет от 5 до 10 см. Около берега от 8 до 20 см. Лед имеет неоднородную структуру и покрыт глубокими трещинами. Большое количество торосов и промоин по всей акватории делают выход на лед опасным.
Последние комментарии
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.