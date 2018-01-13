Дмитрий Азаров посетил выставку "Самарская губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной архивной службы России"

В субботу, 13 января, в День Самарской губернии в здании Российского государственного архива открылась выставка "Самарская губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной архивной службы России". В первый день работы с уникальными архивными документами, представленными на экспозиции, познакомились врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель губернской думы Виктор Сазонов.

Как пояснил руководитель управления государственной архивной службы региона Андрей Сафонов, на выставке представлены более 130 документов, имеющих большую историческую ценность — документы об образовании Самарской области, оригинальные документы с автографами Екатерины II, героя Отечественной войны 1812 года, генерала Михаила Барклая-де-Толли, легендарного конструктора Сергея Королева.

Приветствуя гостей и организаторов выставки, Дмитрий Азаров поздравил всех собравшихся с Днем Самарской губернии. "Этот праздник призывает нас посмотреть на многовековую историю нашей родной Самарской земли, на труд людей разных народов, которые создавали своими делами заделы на будущее. Для всех нас важно не просто знать свою историю, но и чувствовать свою сопричастность с ней", — сказал глава региона.

Эта выставка как раз и создает, по мнению руководителя области, все предпосылки для того, чтобы люди самых разных возрастов больше узнавали об истории своего родного края. Без этих знаний, заметил Дмитрий Азаров, невозможно по настоящему любить свою родину.

Глава региона выразил благодарность организаторам выставки. "Вы каждый день сохраняете историю нашей самарской земли, открываете для нас новые ее страницы. Невозможно строить будущее, не основываясь на знаниях и достижениях предыдущих поколений", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Слова благодарности руководитель области адресовал всем краеведам. "Чего только стоит наша совместная работа по установке памятника основателю Самары князю Григорию Засекину. Эта работа как раз и демонстрирует связь веков и поколений", — сказал глава региона.

Поздравительные слова Дмитрия Азарова прозвучали и в адрес всех сотрудников архивной службы губернии, празднующей в 2018 г. вековой юбилей.

В завершении своего выступления, глава региона подчеркнул, что Самарская область славна своей промышленностью, своей природой, своими уникальными историческими объектами, но самое главное достояние губернии — это люди, которые создают будущее, не забывая о том, что сделали предки.

Виктор Сазонов, в свою очередь, добавил, что такие выставки формируют духовно-нравственные основы жителей Самарской области. "Эта выставка окажет существенное влияние на понимание истории, на понимание того, что мы все должны делать все необходимое, чтобы наш регион успешно развивался в будущем. Это сделать нельзя, не опираясь на историю", — сказал председатель думы.

Затем председатель научного совета при управлении государственной архивной службы Самарской области, доктор исторических наук Петр Кабытов вручил Дмитрию Азарову памятный подарок — копию указа императора Николая I Правительствующему Сенату об образовании с 1 января 1851 года Самарской губернии. Петр Кабытов отметил, что Дмитрий Азаров стал первым руководителем региона, посетившим государственный архив.

"Лучший подарок в этот день трудно представить", — сказал Дмитрий Азаров и добавил, что Самарский край всегда был в зоне особого внимания глав государства. "На этом этапе новейшей истории нашему краю особое внимание уделяет президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Это и внимание в целом к региону, и к отдельным производствам, определяющим развитие не только нашей области, но и целых отраслей российской экономики, таких, как например, АвтоВАЗ", — сказал руководитель области. Глава региона добавил, что сегодня вокруг действующего главы государства сплотились абсолютное большинство жителей страны. "И это не случайно. Бережное отношение президента страны к истории России, к духовным скрепам нашего государства, его работа по сохранению традиций во многом и определяет ту поддержку, которая сегодня есть у Владимира Владимировича Путина", — сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров и Виктор Сазонов познакомились с экспозицией выставки "Самарская губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной архивной службы России". В завершении визита в Российский государственный архив глава региона оставил запись в книге почетных гостей.