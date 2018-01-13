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ДТП Происшествия

В Кировском районе Самары столкнулись Lada Largus, "десятка", автобус ПАЗ и КамАЗ

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские ведут проверку по факту ДТП, произошедшего в Кировском районе Самары. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой участвовали Lada Largus, "десятка", маршрутный автобус ПАЗ (без пассажиров) и КамАЗ.

Известно, что все автомобили двигались в попутном направлении со стороны Днепровского проезда в направлении Конного проезда по ул. Литвинова. В районе дома № 322 произошло столкновение.

За медицинской помощью никто не обратился.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...

Альфред Хичкок 29 октября 2017 14:48 На Волжском проспекте иномарка вылетела на крыльцо ресторана

какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке

Дмитрий Павлов 28 октября 2017 05:03 На дороге Клявлино — Шентала столкнулись "девятка" и Lada Kalina

Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.

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