В Кировском районе Самары столкнулись Lada Largus, "десятка", автобус ПАЗ и КамАЗ

Полицейские ведут проверку по факту ДТП, произошедшего в Кировском районе Самары. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в которой участвовали Lada Largus, "десятка", маршрутный автобус ПАЗ (без пассажиров) и КамАЗ.

Известно, что все автомобили двигались в попутном направлении со стороны Днепровского проезда в направлении Конного проезда по ул. Литвинова. В районе дома № 322 произошло столкновение.

За медицинской помощью никто не обратился.