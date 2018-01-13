Жителя Сызрани задержали на трассе М-5 с наркотиками

В Сызранском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину с марихуаной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ДПС остановили на 879 км трассы М-5 пешехода, нарушившего ПДД. При оформлении протокола он нервничал, и правоохранители решили досмотреть мужчину. В итоге у него изъяли 27,04 г марихуаны.
Задержанным оказался жителем Сызрани. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. По словам задержанного, вещество он хранил для себя и не собирался сбывать.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)