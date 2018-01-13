Жителя Сызрани задержали на трассе М-5 с наркотиками

В Сызранском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину с марихуаной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ДПС остановили на 879 км трассы М-5 пешехода, нарушившего ПДД. При оформлении протокола он нервничал, и правоохранители решили досмотреть мужчину. В итоге у него изъяли 27,04 г марихуаны.

Задержанным оказался жителем Сызрани. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. По словам задержанного, вещество он хранил для себя и не собирался сбывать.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.