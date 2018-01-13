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Преступления Происшествия

Жителя Сызрани задержали на трассе М-5 с наркотиками

СЫЗРАНЬ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину с марихуаной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ДПС остановили на 879 км трассы М-5 пешехода, нарушившего ПДД. При оформлении протокола он нервничал, и правоохранители решили досмотреть мужчину. В итоге у него изъяли 27,04 г марихуаны.

Задержанным оказался жителем Сызрани. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. По словам задержанного, вещество он хранил для себя и не собирался сбывать.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

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