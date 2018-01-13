В центре Самары 67 человек тушили крупный пожар на ул. Комсомольской

В субботу, 13 января, в 18:11, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Комсомольской в Самарском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел жилой дом на площади 80 кв. м. 67 человек с применением 15 единиц техники полностью ликвидировали пожар в 19:21.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.