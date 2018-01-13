Глава региона встретился с православными организациями

В субботу, 13 января, на святочной неделе, глава региона Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провели встречу с общественными православными организациями. В зале собрались почетные граждане области, представители казачества, сестры милосердия, а также активная православная молодежь.

В фойе духовно-просветительского центра "Кириллица" врио губернатора встретили участники Самарской группы детского хора России.

Напомним, 27 декабря, шесть талантливых ребят из нашего региона приняли участие в выступлении сводного детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце. Открывал концерт 11-летний тольяттинец Федор Шаляпин. "Нам было очень волнительно. Приятно быть в кругу известных личностей. Смотришь, а напротив тебя сидит президент России Владимир Владимирович Путин", — рассказал журналистам тезка легендарного певца.

Глава региона поблагодарил ребят за выступление и вручил памятные подарки.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров поздравил присутствующих с Рождеством Христовым. "Свет этого праздника озаряет весь год. Думаю, что традиция поздравлять с новым счастьем связана с тем, что мы встречаем Рождество", — сказал врио губернатора.

Также он напомнил, что 13 января жители региона отмечают день Самарской губернии. В этот праздник как некогда актуально звучит тема сохранения исторической и культурной памяти.

"Одной из главных задач является укрепление традиционных духовных ценностей, единства российского народа", — заявил глава региона. Он подчеркнул, что если россияне лишатся общей нравственной основы, то народ потеряет свое единство и страну. Хранительницей этой основы на протяжении всей истории России была и остается православная церковь. Наряду с другими конфессиями, православное христианство проповедует идеи любви, добра, милосердия и справедливости, которые всегда были и остаются духовной опорой нашего народа.

Глава региона отметил, что в современном полном угроз мире гражданскому обществу как никогда важно сохранить единство и сплоченность. "С каждым годом все больше информации о насилии, войнах, терроризме по всему миру, и мы хотим, чтобы эти беды и впредь обходили Россию стороной, — сказал Азаров. — Чтобы наше государство было защищено от разного рода угроз, было сильным, независимым, крайне важно сохранить единение. Наш гражданский долг — проявить активность и сделать выбор в пользу будущего, в пользу наших детей и внуков".

Возможность проявить гражданскую позицию представиться уже 18 марта, на выборах президента России. От того, какой путь выберут жители страны, зависит будущее всего русского мира.

Владыка Сергий поздравил собравшихся с долгожданной встречей. "Сегодня мы все озабочены одними проблемами, как обустроить нашу великую державу. Главное, что мы живем в мире, общество открыто, прилавки не пустуют и созданы достойные условия для проживания, — сказал митрополит. — Мы народ с великой историей и великими подвижниками. Дай Бог, чтобы к нашей общественности приходила заинтересованность в духовном развитии, чтобы сохранялись те ценности, которые исторически были присущи нашему народу".

Владыка также предложил, чтобы рождественские встречи с православной общественностью в святочную неделю стали ежегодными. Дмитрий Азаров предложение поддержал.

Большая часть встречи была посвящена общению в режиме открытого микрофона. Представитель организации "Самара православная" Валерий Гользицкий рассказал о помощи незащищенным слоям населения: бездомным и малоимущим.

"Необходимо консолидировать работу по сбору продуктов питания. Мы проводим ее совместно с народным фронтом, Елизавето-Варваринским сестричеством и другими организациями. Такой опыт есть во всех развитых странах," — рассказал Гользицкий и призывал проводить такие мероприятия во всей Самарской области.

По его мнению, финансирование этой работы следует осуществлять в том числе за счет частных жертвователей, а также — некоммерческих организаций. Глава региона предложение поддержал и отметил, что необходимость привлечения социально-ориентированных НКО к сотрудничеству с государственным сектором подчеркивал президент РФ. Православные организации, основной направленностью которых является социальная поддержка людей и помощь неимущим, могут оказать серьезную поддержку региональным властям.

После этого слово взяли представители казачества, которые предложили разработать государственную программу по поддержке казаков. О создании такой программы много говорилось в предыдущий период, однако до реализации дело не дошло. Дмитрий Азаров подчеркнул: если обещание властью дано, оно должно быть выполнено, и попросил казачество подготовить предложения о пунктах программы в месячный срок.

Также выступили члены самарского отделения "Союза православных женщин". Они предложили применять в средних школах образовательную программу "Нравственные аспекты семейной жизни". Это предложение, как и другие, будет взято на отработку региональным правительством.