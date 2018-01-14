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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре женщине поездом отрезало ногу

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 января, примерно в 11:58, по предварительным данным, в районе ж/д переезда у пересечения ул. XXII Партсъезда и Заводского шоссе под поезд попала женщина в возрасте около 62 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, пострадавшая получила травматическую ампутацию голени, травму головы и находилась в состоянии шока. Вызванные на место происшествия врачи самарской "скорой" оказали женщине помощь и, принимая меры для спасения ее жизни, увезли ее в лечебное учреждение. 

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