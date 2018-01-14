В Самаре женщине поездом отрезало ногу

В пятницу, 12 января, примерно в 11:58, по предварительным данным, в районе ж/д переезда у пересечения ул. XXII Партсъезда и Заводского шоссе под поезд попала женщина в возрасте около 62 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, пострадавшая получила травматическую ампутацию голени, травму головы и находилась в состоянии шока. Вызванные на место происшествия врачи самарской "скорой" оказали женщине помощь и, принимая меры для спасения ее жизни, увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).