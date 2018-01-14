В с. Черноречье произошел крупный пожар в частном доме

В субботу, 13 января, в 13:39 в Волжском районе в с. Черноречье на ул. Победы горел частный дом на площади 160 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 23 человек личного состава и пяти единиц техники.
Возгорание ликвидировано в 15:48. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.