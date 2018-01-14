В с. Черноречье произошел крупный пожар в частном доме

В субботу, 13 января, в 13:39 в Волжском районе в с. Черноречье на ул. Победы горел частный дом на площади 160 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 23 человек личного состава и пяти единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 15:48. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.