В пос. Мехзавод сгорел частный дом

В пятницу, 9 марта, утром в самарском поселке Мехзавод случился крупный пожар. Там загорелся частный дом, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию площадью в 60 кв. м. Пожар тушили 16 человек личного состава на четырех спецмашинах. Больше часа потребовалось специалистам, чтобы справиться с пламенем.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.