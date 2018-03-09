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Баскетбол Спорт

"Самара-2" переиграла "Енисей-2" — 72:57

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: bcsamara.com

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата "Самара-2" переиграла "Енисей-2" — 72:57, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Команды начали матч довольно сумбурно. Но постепенно начало вырисовываться преимущество хозяев: трехочковые Дмитрия Гусенкова, Филиппа Стойко и Дмитрия Майорова — и 12:5 к середине стартового периода. Но к концу четверти инициатива перешла к сибирякам, которые сумели завершить ее в свою пользу: 14:17.

Остановить затяжной, в шесть минут, рывок соперника (0:12) самарцы смогли только на третьей минуте второго периода. Дмитрий Гусенков набрал 4 очка подряд, но этого было мало, чтобы вернуть команде лидерство. Выйти вперед "Самаре" удалось только за три минуты до большого перерыва: Дмитрий Майоров был дважды точен издали, а Иван Ребров дважды прорвался к кольцу красноярцев в проходе — 28:25. Но на перерыв команды уходили вровень: 30:30.

Начало третьего периода "Енисей" отметил двумя точными атаками — "Самара" коллективными усилиями к середине десятиминутки вновь вела в счете (37:34). И снова ненадолго. До конца отрезка еще успели полидировать гости, потом хозяева, а на последней секунде сибиряки в очередной раз вышли вперед — 48:49.

И только в заключительном периоде самарцы, наконец, взорвались. Данк Дмитрия Халдеева, его же неожиданная передача на врывающегося Дмитрия Майорова и два подряд данка в быстрых отрывах от Филиппа Стойко — 59:51 после трех сыгранных минут. Получив такое преимущество, хозяева инициативы уже не отдавали.

Самара-2 — Енисей-2 72:57 (14:17, 16:13, 18:19, 24:8)
Самара-2: Гусенков (15), Стойко (14), Халдеев (9), Гузиков (3), Черепанов (0) — с. п., Майоров (13), Ребров (8), Коротяев (4), Нестеров (4), Кузнецов (2, 6 передач).
Енисей-2: Васильев (9), Горецкий (8), Дорофеев (3), Александров (2), Захаров (0) — с. п., Субботин (15), Осит (10), Паздников (10), Дергачев.

Это был последний домашний матч нашей команды в регулярном чемпионате. Завершит его "Самара-2" матчами в Москве и в Перми.

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