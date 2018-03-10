Ранним утром в п. Управленческом сгорел автомобиль

В субботу, 10 марта, в 5:29 в Красноглинском районе в п. Управленческом на ул. 8 Марта произошел пожар - горел автомобиль, сообщает самарское МЧС.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единицы техники.

Пожар ликвидирован в 5:40. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.