Под Самарой пять человек получили отравление парами углеводородов, один погиб

В субботу, 10 марта, предположительно, во второй половине дня во время неких работ под Самарой шесть человек получили отравление парами углеводородов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летний мужчина поступил в реанимацию больницы Красноярского района. Еще трое мужчин в возрасте 54, 52 и 22 лет поступили в самарский стационар. Шестому пострадавшему в возрасте 45-лет после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?