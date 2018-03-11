В Красноглинском районе горели строительные вагончики

В субботу, 10 марта, в 13:47 в Красноглинском районе на станции Козелки горели три строительных вагончика на площади 30 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 13 человек личного состава и трех единиц техники. Возгорание ликвидировано в 14:05. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.