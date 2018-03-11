16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Авроры горит автосервис на площади 400 кв. метров При тушении пожара в доме за оперным театром эвакуировали 15 человек и спасли женщину Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья При пожаре в частном доме в Сызрани погибли два человека Ночью в Чапаевске при тушении крупного пожара в жилом доме эвакуировано 59 человек

Пожары Происшествия

В Красноглинском районе горели строительные вагончики

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 255
Версия для печати

В субботу, 10 марта, в 13:47 в Красноглинском районе на станции Козелки горели три строительных вагончика на площади 30 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 13 человек личного состава и трех единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 14:05. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Фото на сайте

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1