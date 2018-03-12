29-летнего жителя Димитровграда подозревают в совершении 53 краж в Ставропольском районе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Преступления совершались с июля по декабрь 2017 года. Злоумышленник был задержан в январе этого года.
Мужчина проникал в жилые и строящиеся дома, в хозпостройки, бани и гаражи. Потерпевшими являются жители 13 населенных пунктов района.
Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал в ночное время суток. По предварительным данным, он проникал в помещение, вскрывая замки запорных устройств, взламывая двери, повреждая окна или стены.
Похищенным имуществом зачастую становилась бытовая техника, электро- и строительные инструменты. Также мужчина похищал велосипеды, лодки, пневматические винтовки, пылесосы, снегоуборочные машины, видеокамеры, фотоаппараты и другое. В одном из случаев среди похищенного были коллекция игрушечных автомобилей СССР в количестве 118 штук, в другом - два самовара конца ХIХ века.
Оперативники выяснили, что украденное имущество мужчина вывозил на легковом автомобиле, который оставлял неподалеку от места кражи.
В общей сложности мужчина за пять месяцев украл вещей на 2 млн рублей.
С мест происшествий сотрудниками полиции были изъяты следы обуви, рук и одежды, а также следы протекторов шин. В результате оперативных мероприятий, опроса возможных свидетелей полицейские выяснили, что похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбарды на территории Ульяновской области, а также Башкортостана и Татарстана. Часть похищенного была обнаружена по месту жительства подозреваемого в Димитровграде.
Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждены уголовные дела по п. "б", "в" ч. 2 и п. "а" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.