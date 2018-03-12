29-летнего жителя Димитровграда подозревают в совершении 53 краж в Ставропольском районе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Преступления совершались с июля по декабрь 2017 года. Злоумышленник был задержан в январе этого года.

Мужчина проникал в жилые и строящиеся дома, в хозпостройки, бани и гаражи. Потерпевшими являются жители 13 населенных пунктов района.

Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал в ночное время суток. По предварительным данным, он проникал в помещение, вскрывая замки запорных устройств, взламывая двери, повреждая окна или стены.

Похищенным имуществом зачастую становилась бытовая техника, электро- и строительные инструменты. Также мужчина похищал велосипеды, лодки, пневматические винтовки, пылесосы, снегоуборочные машины, видеокамеры, фотоаппараты и другое. В одном из случаев среди похищенного были коллекция игрушечных автомобилей СССР в количестве 118 штук, в другом - два самовара конца ХIХ века.

Оперативники выяснили, что украденное имущество мужчина вывозил на легковом автомобиле, который оставлял неподалеку от места кражи.

В общей сложности мужчина за пять месяцев украл вещей на 2 млн рублей.

С мест происшествий сотрудниками полиции были изъяты следы обуви, рук и одежды, а также следы протекторов шин. В результате оперативных мероприятий, опроса возможных свидетелей полицейские выяснили, что похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбарды на территории Ульяновской области, а также Башкортостана и Татарстана. Часть похищенного была обнаружена по месту жительства подозреваемого в Димитровграде.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждены уголовные дела по п. "б", "в" ч. 2 и п. "а" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.