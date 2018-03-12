В Похвистневе изъята большая партия нелегального спиртного

В Похвистневе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной реализации алкогольной продукции в крупном размере, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемая реализовывала на территории города алкогольную продукцию без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, и соответствующей лицензии.

"Из незаконного оборота изъято свыше 1 370 литров спиртосодержащей продукции с акцизными марками неустановленного образца, более 2 800 литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 100 000 рублей", - сообщили в областной полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации") УК РФ.

Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.