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Преступления Происшествия

В Похвистневе изъята большая партия нелегального спиртного

ПОХВИСТНЕВО. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконной реализации алкогольной продукции в крупном размере, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемая реализовывала на территории города алкогольную продукцию без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, и соответствующей лицензии.

"Из незаконного оборота изъято свыше 1 370 литров спиртосодержащей продукции с акцизными марками неустановленного образца, более 2 800 литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 100 000 рублей", - сообщили в областной полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации") УК РФ.

Отмечается, что санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Гид потребителя

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Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!

Елена Куликова 18 февраля 2018 16:47 Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс"

Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.

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