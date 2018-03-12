В Самаре у ТЦ "Скала" столкнулись три автомобиля

В понедельник, 12 марта, около 11:30 в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Коммунистической произошло крупное ДТП, в котором поучаствовали как минимум три автомобиля, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происшествия.

При этом автомобиль Skoda Octavia, получивший повреждения передней части, оказался развернутым против направления движения в крайнем правом ряду.

Столкнувшиеся машины заняли большую часть автодороги по направлению "в город". Водителям с трудом удается объезжать их, в связи с чем на Московском шоссе образовалась пробка.

В "Яндексе" в указанном месте обозначено место ДТП и указана автомобильная пробка, которая растянулась уже до пр. Масленникова.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.