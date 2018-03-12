В Самаре у ТЦ "Скала" столкнулись три автомобиля

В понедельник, 12 марта, около 11:30 в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Коммунистической произошло крупное ДТП, в котором поучаствовали как минимум три автомобиля, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происшествия.
При этом автомобиль Skoda Octavia, получивший повреждения передней части, оказался развернутым против направления движения в крайнем правом ряду.
Столкнувшиеся машины заняли большую часть автодороги по направлению "в город". Водителям с трудом удается объезжать их, в связи с чем на Московском шоссе образовалась пробка.
В "Яндексе" в указанном месте обозначено место ДТП и указана автомобильная пробка, которая растянулась уже до пр. Масленникова.
По словам очевидцев, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Данных о пострадавших нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !