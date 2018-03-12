В Куйбышевском районе Самары открылся высокотехнологичный медицинский диагностический центр

В понедельник, 12 марта, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия диагностического центра "Медицинский лучевой центр" (МЛЦ) на базе городской клинической больницы №10 в Куйбышевском районе Самары.

МЛЦ создан на условии государственно-частного партнерства, инвестиции в проект составляют около 100 млн рублей. "В нашем центре установлено самое современное на сегодня оборудование в Самарской области, оно позволит выполнять самый широкий спектр диагностических услуг", - рассказал Дмитрию Азарову управляющий МЛЦ Алексей Трахтенберг.

Пациенты центра могут получить услуги магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, электромиографии, электроэнцефалографии, УЗИ, а также амбулаторно-поликлинические услуги.

Появление диагностического центра в Куйбышевском районе областного центра повысит доступность современных медицинских услуг не только для жителей Самары, но и Новокуйбышевска, Чапаевска, южных районов губернии.

"Раньше пациенты проходили обследование либо в больнице им. Середавина, либо в Пироговке. С учетом пробок только из Куйбышевского района путь туда мог занять два-три часа. Для многих больных добираться было очень сложно. Теперь эта проблема решена", - рассказал Алексей Трахтенберг.

Заведующий отделением лучевой терапии МЛЦ Алексей Либерман добавил, что центр рассчитан на прием 70 пациентов в день, а работать здесь будут 38 специалистов.

Дмитрий Азаров поинтересовался объемом услуг, которые будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования. Как пояснил Алексей Трахтенберг, 70% пациентов будут приниматься в рамках ОМС. "Мы уже восемь лет в территориальной программе ОМС, никаких сложностей у нас не возникнет", - заметил управляющий центра.

Дмитрий Азаров отметил, что жители области получили возможность пройти медицинское обследование на самом современном оборудовании. "Наша общая цель - здоровье людей, и в этом направлении сегодня предпринимаются масштабные усилия. Растет качество предоставляемых медицинских услуг, увеличивается точность диагностики. Соответственно, все больше и больше пациентов возвращаются к нормальной здоровой жизни", - сказал глава региона.

Руководитель области обратил внимание, что в Самарской области в сфере здравоохранения реализуется полтора десятка проектов ГЧП. Так, только за последние три месяца в губернии были введены в эксплуатацию многие объекты: центр ядерной медицины в Тольятти, многофункциональный перинатальный центр "Мать и дитя" и лечебно-реабилитационный центр в Самаре. В ближайшее время в губернской столице откроются центр гемодиализа, ПЭТ-центр.

"Областное правительство создает необходимые условия для развития государственно-частного партнерства. Инвестор вкладывает свои средства в ремонт или строительство здания, закупает оборудование. Регион, со своей стороны, обеспечивает жителям предоставление медицинской услуги, обеспечивает загрузку центра", - подчеркнул Дмитрий Азаров.