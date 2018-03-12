БК "Самара" обыграл "Рязань" - 93:63

В понедельник, 12 марта, в очередном матче баскетбольной Суперлиги "Самара" встречалась на выезде с "Рязанью".

"Самара", как и положено лидеру в поединке с аутсайдером, сразу же захватила инициативу: броски Дмитрия Головина, Евгения Фидия и Алексея Зозулина — и 6:0 после полутора сыгранных минут. На протяжении всего первого периода команда уверенно вела в счете 5-8 очков.

А вот второй период самарцы начали неважно: пропустив рывок хозяев 0:7, они позволили им сравнять счет — 20:20. Впрочем, ответ был молниеносным: к середине десятиминутки гости снова были впереди — 31:20. И больше подобных вольностей рязанцам уже не позволяли, держа их на дистанции в 10-12 очков.

Окончательно же все вопросы об исходе матча "Самара" сняла сразу после большого перерыва. 8 очков от Дмитрия Головина предопределили очередной рывок гостей, которые в течение трех минут вдвое увеличили свое преимущество - 53:33. Пропустив такой удар, хозяева уже не оправились — ближе, чем на 20 очков, они теперь к "Самаре" не подбирались.

Заключительную десятиминутку "Самара" провела, по сути, игроками ближайшего резерва. Но и они еще больше увеличили разницу в счете. При этом не забывая играть красиво. Так, Роман Грущенко отметился ярким данком. А Алексей Чиликин напомнил, что умеет точно бить издали. За результативной игрой соперники и скоротали последние минуты. 93:63 — "Самара" увозит из Рязани очередную победу.

Следующий свой матч "Самара" проведет на своей площадке: 19 марта в "МТЛ Арене" она сыграет с "Иркутом", сообщает официальный сайт клуба.