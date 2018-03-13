При пожаре в частном доме в Сызрани погибли два человека

В понедельник, 12 марта, в десятом часу вечера пожарные выехали тушить дом на ул. Транспортной в Сызрани, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате работ по ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин. Причины гибели людей устанавливаются.

Также выясняются причины пожара и причиненный ущерб.