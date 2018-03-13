Почти 2 кг маковой соломы изъяли полицейские у жителя Октябрьска

Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя Октябрьска, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе отработки полученной оперативной информации правоохранители в присутствии понятых провели осмотр частого дома, где проживал подозреваемый, а также надворных построек. В результате полицейские обнаружили пакеты с веществом растительного происхождения и части растения, похожего на мак, а также бутылки с жидкостью темного цвета.
Находку оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр регионального полицейского Главка. В результате исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство "маковая солома" общей массой 1982,6 грамма. Изъятой жидкостью является наркотик — концентрат маковой соломы. Подозреваемый утверждает, что хранил запрещенные вещества для собственного употребления без цели сбыта. Эта информация проверяется сотрудниками полиции. По данным силовиков, ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков и состоит на учете в наркодиспансере.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере", отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьска, СУ МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.