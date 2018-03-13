Почти 2 кг маковой соломы изъяли полицейские у жителя Октябрьска

Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя Октябрьска, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе отработки полученной оперативной информации правоохранители в присутствии понятых провели осмотр частого дома, где проживал подозреваемый, а также надворных построек. В результате полицейские обнаружили пакеты с веществом растительного происхождения и части растения, похожего на мак, а также бутылки с жидкостью темного цвета.

Находку оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр регионального полицейского Главка. В результате исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство "маковая солома" общей массой 1982,6 грамма. Изъятой жидкостью является наркотик — концентрат маковой соломы. Подозреваемый утверждает, что хранил запрещенные вещества для собственного употребления без цели сбыта. Эта информация проверяется сотрудниками полиции. По данным силовиков, ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков и состоит на учете в наркодиспансере.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере", отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьска, СУ МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.