В связи с испытанием трамвайной линии, ведущей к стадиону, на три часа закроют движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 мкрн

Администрация Самары сообщает, что сегодня, 13 марта, в связи с работами на новой трамвайной линии (подключением контактной сети) с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение трамваев по ул. Ташкентской от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона.

Жителей Самары, пользующихся общественным транспортом, просят смириться с временными неудобствами и заранее планировать свой маршрут.