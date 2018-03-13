В Тольятти полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве отчима

В полицию Тольятти поступило сообщение от женщины о том, что возле квартиры на лестничной площадке восьмого этажа дома на ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа по прибытии на адрес подтвердила: возле квартиры находится труп ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома, в ходе которого соседи пояснили, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. Полицейские также опросили женщину, вызвавшую полицию. Она пояснила, что вышла в подъезд и увидела лежащего на пороге мужчину.

У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен несовершеннолетний сын женщины. По словам 17-летнего подростка, с сожителем матери у него произошел конфликт, в процессе которого молодой человек нанес мужчине ножевое ранение в области шеи, после чего ушел из дома.

Вернувшись, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину - продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнул конфликт, и подозреваемый, по версии полицейских, нанес потерпевшему удар ножом в грудь, от которого, согласно заключению медицинской экспертизы, 38-летний мужчина скончался.

По материалам, собранным сотрудниками полиции СУ СК России по Самарской области, в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник находится под домашним арестом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния, сообщает ГУ МВД по Самарской области.