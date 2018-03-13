В Тольятти полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве отчима

В полицию Тольятти поступило сообщение от женщины о том, что возле квартиры на лестничной площадке восьмого этажа дома на ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.
Следственно-оперативная группа по прибытии на адрес подтвердила: возле квартиры находится труп ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома, в ходе которого соседи пояснили, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. Полицейские также опросили женщину, вызвавшую полицию. Она пояснила, что вышла в подъезд и увидела лежащего на пороге мужчину.
У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен несовершеннолетний сын женщины. По словам 17-летнего подростка, с сожителем матери у него произошел конфликт, в процессе которого молодой человек нанес мужчине ножевое ранение в области шеи, после чего ушел из дома.
Вернувшись, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину - продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнул конфликт, и подозреваемый, по версии полицейских, нанес потерпевшему удар ножом в грудь, от которого, согласно заключению медицинской экспертизы, 38-летний мужчина скончался.
По материалам, собранным сотрудниками полиции СУ СК России по Самарской области, в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник находится под домашним арестом.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.