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Преступления Происшествия

В Тольятти полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве отчима

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти поступило сообщение от женщины о том, что возле квартиры на лестничной площадке восьмого этажа дома на ул. 70 лет Октября она обнаружила труп своего гражданского мужа с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа по прибытии на адрес подтвердила: возле квартиры находится труп ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои 38-летнего местного жителя с признаками насильственной  смерти.

Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома, в ходе которого соседи пояснили, что погибший часто ссорился с сыном своей гражданской жены. Полицейские также опросили женщину, вызвавшую полицию. Она пояснила, что вышла в подъезд и увидела лежащего на пороге мужчину.

У сотрудников полиции возникли подозрения, что к происшествию может быть причастен несовершеннолетний сын женщины. По словам 17-летнего подростка, с сожителем матери у него произошел конфликт, в процессе которого молодой человек нанес мужчине ножевое ранение в области шеи, после чего ушел из дома.

Вернувшись, обнаружил мать спящей в комнате, а раненого мужчину - продолжающим распивать спиртные напитки. Между ними вновь вспыхнул конфликт, и подозреваемый, по версии полицейских, нанес потерпевшему удар ножом в грудь, от которого, согласно заключению медицинской экспертизы, 38-летний мужчина скончался.

По материалам, собранным сотрудниками полиции СУ СК России по Самарской области, в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник находится под домашним арестом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!

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Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.

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