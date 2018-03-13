С 14 марта начинается прием заявлений на весеннюю охоту на дичь

Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает о начале с 14 марта приема заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на охотничьих угодьях региона.
Бланк заявления размещен на сайте департамента. Прием документов проводится через региональный портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также по адресам:
Кроме того, выдача разрешений будет проводиться по месту расположения охотничьих угодий.
При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.
Весенний период охоты в губернии в 2018 году будет открыт с 14 по 23 апреля.
443086 Самара, ул. Ново-Садовая, 171 (для обращений по почте),
Самара, ул. Ерошевского, 3, каб. 208 (для личных обращений).