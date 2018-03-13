С 14 марта начинается прием заявлений на весеннюю охоту на дичь

Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает о начале с 14 марта приема заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на охотничьих угодьях региона.

Бланк заявления размещен на сайте департамента. Прием документов проводится через региональный портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также по адресам:

Кроме того, выдача разрешений будет проводиться по месту расположения охотничьих угодий.

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.

Весенний период охоты в губернии в 2018 году будет открыт с 14 по 23 апреля.