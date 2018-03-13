Полицейские разыскивают двух пропавших жительниц пос. Управленческий

В Самаре продолжаются поиски 35-летней Юлии Федотовой и 25-летней Елизаветы Лапшинской, ушедших из дома утром 9 марта и исчезнувших. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавших:

Юлии Федотовой на вид 36 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение и темно-русые волосы средней длины. Особые приметы: на животе татуировка в виде кошки, на левом предплечье - надпись, на правом предплечье - большой цветной рисунок. Женщина была одета в синюю куртку с капюшоном, джинсы и бежевые кроссовки, с собой у нее были черный рюкзак и паспорт гражданина РФ на свое имя.

Елизавете Лапшинской на вид 27 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, темно русые волосы, была одета в синюю куртку, брюки и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщин, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №8 УМВД России по Самаре (846) 950-02-02 или 020 (102 с мобильного).

Как сообщают в областной полиции, фотографии и описание одежды женщин направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел региона, данные о пропавших также передали патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.

Полицейские обследуют крупные торговые центры, чердаки и подвалы в районе проживания женщин, развлекательные заведения города. Правоохранители ведут работу среди друзей и родственников, проводят иные оперативно-разыскные мероприятия.