Полицейские разыскивают двух пропавших жительниц пос. Управленческий

В Самаре продолжаются поиски 35-летней Юлии Федотовой и 25-летней Елизаветы Лапшинской, ушедших из дома утром 9 марта и исчезнувших. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Приметы пропавших:
Юлии Федотовой на вид 36 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение и темно-русые волосы средней длины. Особые приметы: на животе татуировка в виде кошки, на левом предплечье - надпись, на правом предплечье - большой цветной рисунок. Женщина была одета в синюю куртку с капюшоном, джинсы и бежевые кроссовки, с собой у нее были черный рюкзак и паспорт гражданина РФ на свое имя.
Елизавете Лапшинской на вид 27 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, темно русые волосы, была одета в синюю куртку, брюки и черные сапоги.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщин, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №8 УМВД России по Самаре (846) 950-02-02 или 020 (102 с мобильного).
Как сообщают в областной полиции, фотографии и описание одежды женщин направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел региона, данные о пропавших также передали патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.
Полицейские обследуют крупные торговые центры, чердаки и подвалы в районе проживания женщин, развлекательные заведения города. Правоохранители ведут работу среди друзей и родственников, проводят иные оперативно-разыскные мероприятия.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?