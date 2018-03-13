В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Вечером 12 марта в Самаре 43-летний водитель Geely напротив дома № 59а по ул. Венцека сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила травму спины, госпитализация ей не понадобилась. По факту случившегося ведется проверка.