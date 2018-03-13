Возбуждено уголовное дело по факту охоты инспекторов "Самарской Луки"

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории "Самарской Луки", в которой, по версии полиции, участвовали госохотинспекторы нацпарка. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщил начальник Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Руслан Пантелеев.

Напомним, сотрудники тольяттинского отдела транспортной полиции задержали двух инспекторов нацпарка на территории "Самарской Луки".

Как пояснил Волга Ньюс Руслан Пантелеев, его подчиненные на основе соответствующего распоряжения проводили рейд для выявления браконьеров в прибрежной зоне Волги в районе Саратовского водохранилища. Рейд проводился без оружия.

"Сотрудники полиции услышали выстрел, - рассказал Руслан Пантелеев. - Зная, что эта территория относится к нацпарку "Самарская Лука", где охота запрещена, и предположив, что там совершается преступление, сотрудники транспортной полиции направились в сторону звука".

На расстоянии около 900 м полицейские увидели двух мужчин и снегоход. В руках одного из них был карабин. Полицейские встреченных людей досмотрели и нашли удостоверения госохотинспекторов "Самарской Луки".

Недалеко от снегохода были сани, а на них - туша кабана с пулевым отверстием. В 500 м от берега также нашлась подкормочная площадка для животных и будка для укрытия охотников.

По словам Руслана Пантелеева, задержание госохотинспекторов проводилось с участием понятых, применялись фото- и видеофиксация.

"По дороге в отдел полиции один из госохотинспекторов, находившийся за рулем своего Nissan Pathfinder, проезжая мимо своего дома в черте Жигулевска, на ходу выпрыгнул из машины и, перебравшись через забор, скрылся во дворе", - заявил Волга Ньюс Руслан Пантелеев.

Также в транспортной полиции объясняют: инспекторов задержали в их выходной не на обслуживаемом ими участке.

"Нахождение на территории нацпарка "Самарская Лука" с личным оружием запрещено нормативными документами, - отметил Руслан Пантелеев. - Экспертиза установила, что пуля, извлеченная из туши кабана, была выпущена из карабина, изъятого у одного из госохотинспекторов на месте происшествия".

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

Но, кроме того, госохотинспектор, выпрыгнувший из машины и владеющий карабином, заявил о якобы нанесенных ему полицейскими травмах, отмечают в Средневолжском ЛУ МВД. По заявлению госохотинспектора тоже было возбуждено уголовное дело.

Оба уголовных дела находятся в производстве Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Примечательно, что в телефоне одного из инспекторов оказалось много видео- и фотоматериалов, на которых зафиксированы охота и рыбалка, в том числе, вероятно, незаконная. Эти материалы уже опубликованы в Интернете.