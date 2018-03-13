У пенсионерки из Похвистнева нашли в гараже более 4 тыс. л поддельного алкоголя

В Похвистневе возбудили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы. Ее подозревают в хранении с целью сбыта алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2017 г. в ее гараже правоохранители изъяли более 4 тыс. л спиртосодержащей продукции, в которой нашли вредные химические примеси, опасные для потребителей.

Опасный алкоголь был разлит в стеклянную тару с логотипами "Хортица", "Белая береза", "Финская", "Столичная", "Царская охота", коньяк "Дагестан", "Казахстан" и другие.