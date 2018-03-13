Глава региона поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Во вторник, 13 марта, в Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ЖКХ. С профессиональным праздником собравшихся поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

В сфере ЖКХ Самарской области сейчас заняты 86,7 тыс. человек. Они обслуживают более 23 тыс. многоквартирных домов. Глава региона, поздравляя собравшихся, подчеркнул, что многие работники жилищно-коммунального хозяйства по праву заслужили и награды и почести, и обратил внимание на особую значимость их труда: "По качеству вашей работы люди судят о том, насколько ответственна власть работает не только в районе, регионе, но и в стране".

Дмитрий Азаров особо поблагодарил ветеранов отрасли: "Помните, все, что мы делаем, - для людей и ради людей". При этом глава региона заметил: "Есть ощущение, что пока мы делаем, к сожалению, далеко не все, что требуется. На мой взгляд, мы с вами вместе можем сделать гораздо больше, чтобы людям было комфортно жить".

Дополнительные возможности для этого, напомнил руководитель области, дает программа "Формирование комфортной городской среды", инициированная президентом России Владимиром Путиным. На нее уже второй год выделяется 25 млрд руб. в масштабах странах на приведение в порядок дворовых территорий и общественных пространств.

Именно 18 марта, в День работников ЖКХ, жители Самарской области общественным голосованием определят те проекты благоустройства, которые, по их мнению, должны быть реализованы в их городах и поселках в первую очередь.

В ходе мероприятия ряд работников получили государственные и региональные награды. Генеральному директору АО "СпецАвтоТранс" Юрию Калмыкову указом президента страны присвоено почетное звание "Заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации". Его стаж работы в должности руководителя компании - 28 лет.

"Я не выбирал эту профессию, - признается Юрий Петрович. - Просто так сложилось, что 50 лет назад я начал убирать этот город и продолжаю это делать до сих пор".

Почетным знаком Трудовой Славы награжден слесарь аварийно-восстановительных работ ООО "Самарские коммунальные системы" Андрей Архипов. В отрасли ЖКХ он трудится 25 лет. За эти годы участвовал в ликвидации сотен аварийных ситуаций в условиях особой сложности.

Начальник цеха насосно-фильтровальной станции Жигулевска Любовь Гаврилова удостоена почетного звания "Заслуженный работник ЖКХ Самарской области". Она работает на НФС уже 43 года. Любовь Александровна вспоминает, что когда-то ее профессия считалась неженской: "Но женщина - теперь везде! А где женщина - там должен быть порядок. Это очень важно, ведь мы обеспечиваем целый город качественной питьевой водой".

Любовь Гаврилова считает, что отрасль остро нуждается в модернизации и привлечении инвестиций: "Раньше вода в Волге была намного чище, сейчас Куйбышевское водохранилище находится далеко не в лучшем состоянии. Необходимо сохранить и восстановить реку. Об улучшении экологического состояния Волги говорит и президент страны".

Также с праздником работников ЖКХ от лица депутатов поздравил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов: "Ваша работа, задачи, которые вы решаете ежедневно, имеют особое значение для каждого человека. В сфере ЖКХ могут работать только высокопрофессиональные и ответственные люди, люди, которые любят свое дело".