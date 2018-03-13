Важные проекты развития Самарской области взяты на контроль федеральным центром

Во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы глава региона Дмитрий Азаров рассказал о договоренностях, достигнутых по итогам рабочего визита в Самару президента России Владимира Путина. Также депутаты утвердили изменения в областной бюджет.

7 марта Владимир Путин провел в Самаре заседание наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив", обсудил с женщинами-предпринимателями вопросы развития малого и среднего бизнеса и провел личную встречу с главой региона.

Все эти мероприятия широко освещались в федеральных и региональных СМИ. Но, как отметил Дмитрий Азаров, ряд принятых решений остались за кадром: "Мы подготовили обращение к президенту с перечнем важнейших предложений по развитию области. Тому предшествовала большая системная работа. К решению ряда проблем нам удалось привлечь руководителей федеральных министерств и ведомств. Это говорит о том, что у федерального центра есть интерес к развитию нашей губернии".

Напомним, с начала этого года Самарскую область посетили десять заместителей федеральных министров, руководители крупнейших госкорпораций - Сергей Чемезов (Ростех), Игорь Комаров (Роскосмос), Александр Артюхов (Объединенная двигателестроительная корпорация).

Также в Самару приезжали министр здравоохранение РФ Вероника Скворцова, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр транспорта РФ Максим Соколов, вице-премьеры Виталий Мутко и Аркадий Дворкович. 14 марта ожидается визит вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Сегодня областное правительство нашло поддержку у главы государства по ряду проектов. Например, президент одобрил идею по включению региона в систему международных транспортных коридоров. Это позволит развить в области логистическую инфраструктуру, усилить позиции области как крупного транспортного узла.

Также не осталось без внимания предложение по развитию Самаро-Тольяттинской агломерации - крупнейшей нестоличной агломерации России с населением 2,7 млн человек. Вопрос об организации скоростного сообщения Самара - Курумоч - Тольятти сейчас уже проработан Минтрансом и РЖД.

"Таким образом, при формировании агломерации мы сможем обеспечить маятниковую миграцию населения, - сообщил Дмитрий Азаров. - Мы высказали просьбу о включении этого проекта в федеральную инвестиционную программу РЖД. Соответствующее поручение уже оформлено".

Еще один вопрос, который обсуждался с президентом, касается подготовки Тольятти к празднованию 50-летия с дня выпуска первого вазовского автомобиля. "Фактически это план по комплексному развитию города, - отметил глава региона. - Он утвержден, но финансирование пока не выделено".

Эта тема подробно рассматривалась в начале марта на специальном заседании, прошедшем под председательством Аркадия Дворковича. Сегодня высока вероятность того, что одна часть объектов программы празднования юбилея будет включена в федеральные инвестиционные проекты, а другая получит финансирование из непрограммных источников.

Кроме того, президент поддержал ряд проектов в сфере здравоохранения. Так, в Самаре было заморожено строительство кардиохирургического центра, которое велось на условиях государственно-частного партнерства.

Степень готовности самого здания составляет 90%. Сейчас подготовлены предложения по его достройке и введению в эксплуатацию. Медцентр рассчитан на 11,5 тыс. операций в год, что значительно превышает потребность губернии (5,5 тыс. операций). Областным властям совместно с федеральным центром предстоит решить вопрос о направлении сюда пациентов из других регионов.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил строительству новой детской поликлиники в Сызрани. В настоящее время учреждение располагается в старом здании. Президент направил заместителю председателя правительства РФ по социальным вопросам Ольге Голодец резолюцию о необходимости подготовить предложения по возведению поликлиники. Власти региона рассчитывают получить на эти цели федеральное финансирование.

"По всем этим вопросам уже есть поручения президента, и они служат импульсом к работе. Каждое поручение мы должны отработать, представить проекты, расчеты, обоснования. Только после этого они станут возможны к реализации. Это начало серьезной системной работы по развитию региона", - заявил Дмитрий Азаров.

Председатель губернской думы Виктор Сазонов поблагодарил главу региона за активную работу по привлечению федеральных органов власти к проблемам области: "Объединяя усилия, мы будем делать все необходимое, чтобы наш регион и дальше активно развивался. Областное правительство всегда может рассчитывать на поддержку депутатского корпуса".