В Самаре установлен мемориальный знак Владимиру Золотареву

Во вторник, 13 марта, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в открытии мемориальной доски почетному гражданину Самары Владимиру Ивановичу Золотареву. Памятный знак появился на доме №19 на улице Ульяновской, где первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС жил с 1984 по 2017 год.

В церемонии приняли участие родные и коллеги Владимира Золотарева, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане города и области, представители общественности и студенчества.

Третья очередь набережной, ул. Ново-Садовая, Аллея Трудовой Славы на Безымянке, стела "Ладья", фонтан на ул. Осипенко, первые монолитные дома, десятки медицинских, образовательных и культурных учреждений, широкое празднование Дня города и возрождение Грушинского фестиваля - все эти масштабные проекты были реализованы в годы, когда Владимир Золотарев возглавлял Куйбышевский горисполком (1982-1984 годы) и был первым секретарем Куйбышевского горкома КПСС (1984-1991 годы)

"Владимир Иванович столько сделал для нашего города, для области и страны, что можно написать не одну книгу, а его свершения достойны не одной жизни", - сказал на церемонии открытия памятной доски Дмитрий Азаров.

"Он оставил не просто светлую память о себе - он оставил в память о себе целый город", - отметила Елена Лапушкина.

К Владимиру Золотареву с уважением относились горожане и руководители любого уровня. И такое отношение было искренним, уверен бывший секретарь горкома по строительству Александр Косырев.

Он вспоминает, что самый грандиозный городской проект - строительство метро - в какой-то момент был под угрозой срыва: "Только авторитет Владимира Ивановича позволил нам запустить первую очередь метрополитена. Уже был подписан приказ о прекращении строительства метро в крупных городах, в том числе в нашем городе. "Дадим вам денег, овощехранилище сделаете", - говорили нам в столице. И все же метро удалось отстоять".

В этом - весь Золотарев. Благодаря его профессионализму, настойчивости, умению увлекать за собой людей каждый проект в городе был доведен до конца. "На совещаниях он рассказывал, для чего это необходимо, и как-то душевно говорил, что это навеки будет служить людям. И кажущееся невозможным быстро выполнялось", - говорит почетный гражданин Самарской области и Самары Максим Оводенко.

Владимир Иванович лично контролировал работу на всех стройках, вспоминает его супруга Анна Ивановна: "Когда строилась набережная, каждую субботу мы спускались к Волге, а в понедельник он уже давал указания, какие недочеты нужно исправить. А во время возведения первых монолитных домов в Приволжском микрорайоне он часто ездил на объекты один. Перелезал через забор, смотрел - что и как, а потом принимал решения".

После 1991 года почти два десятилетия Владимир Золотарев не был востребован. По словам Анны Ивановны, это были трудные времена, которые едва не сломили бывшего руководителя горкома. К активной деятельности его вернуло предложение Дмитрия Азарова, который тогда был главой Самары, - возглавить Общественную палату областного центра.

До последних дней жизни Владимир Иванович был погружен в городские дела, делился опытом, знаниями с молодыми коллегами. "У него открылось второе дыхание, понял, что еще многое может сделать для родного города. Начиналось возрождение Самары, и он старался в этом помогать", - говорит Анна Золотарева.