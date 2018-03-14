В Самарской области возбуждено уголовное дело о создании ОПС, распространявшего "синтетику"

Представители организованной группы продавали синтетические наркотики с помощью закладок и получили доход более 12,8 млн рублей. При обыске у них изъяли более 3 кг запрещенных веществ.
По версии следователей ГСУ областного ГУ МВД, 31-летний житель города Энгельс Саратовской области создал интернет-магазины по продаже наркотиков, а затем организовал и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области 22-30 лет.
Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УНК регионального ГУ МВД в феврале 2017 года. Всего во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых более 3 кг "синтетики".
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ст. 210-1 и ст. 210-2 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
Семеро подозреваемых арестованы, один находится под подпиской о невыезде.
Полицейские продолжают следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить всех участников группы и незаконно полученный доход.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.