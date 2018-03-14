В Самарской области возбуждено уголовное дело о создании ОПС, распространявшего "синтетику"

Представители организованной группы продавали синтетические наркотики с помощью закладок и получили доход более 12,8 млн рублей. При обыске у них изъяли более 3 кг запрещенных веществ.

По версии следователей ГСУ областного ГУ МВД, 31-летний житель города Энгельс Саратовской области создал интернет-магазины по продаже наркотиков, а затем организовал и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области 22-30 лет.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УНК регионального ГУ МВД в феврале 2017 года. Всего во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых более 3 кг "синтетики".

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ст. 210-1 и ст. 210-2 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Семеро подозреваемых арестованы, один находится под подпиской о невыезде.

Полицейские продолжают следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить всех участников группы и незаконно полученный доход.