В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого наркосбытчика

Сотрудники Росгвардии Тольятти задержали 29-летнего жителя Ульяновска, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
На ул. Лизы Чайкиной сотрудники вневедомственной охраны, осуществлявшие патрулирование Комсомольского района города, обратили внимание на подозрительно ведущего себя пешехода - увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко изменил направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения экипажа. Патрульные решили выяснить причину этого и остановили мужчину. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о том, почему он намеревался скрыться и нет ли при нем запрещенных к свободному обороту предметов или веществ, житель соседнего региона признался, что хранит наркотики, которые собирается сбыть.
Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного прибывшим полицейским. В ходе личного досмотра у задержанного изъято около 68 г наркотиков синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.