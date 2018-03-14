В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого наркосбытчика

Сотрудники Росгвардии Тольятти задержали 29-летнего жителя Ульяновска, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

На ул. Лизы Чайкиной сотрудники вневедомственной охраны, осуществлявшие патрулирование Комсомольского района города, обратили внимание на подозрительно ведущего себя пешехода - увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко изменил направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения экипажа. Патрульные решили выяснить причину этого и остановили мужчину. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о том, почему он намеревался скрыться и нет ли при нем запрещенных к свободному обороту предметов или веществ, житель соседнего региона признался, что хранит наркотики, которые собирается сбыть.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного прибывшим полицейским. В ходе личного досмотра у задержанного изъято около 68 г наркотиков синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").