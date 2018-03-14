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Образование Общество

Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ректор СамГМУ, депутат Самарской губернской думы Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневную рабочую неделю. Такую инициативу он озвучил на расширенном заседании правительства области в среду, 14 марта.

"Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются (позволю себе употребить такое слово). Говорю как медик", - заявил Котельников.

В продолжение он заметил, что СамГМУ является единственным вузом в стране с пятидневной учебной неделей. "20 лет, как я перевел вуз на такую систему, и проблем не было", - рассказал Геннадий Котельников.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя инициативу, отметил, что варианты изменения учебной недели в школах отрабатываются на уровне областного правительства. Один из обсуждаемых сейчас вариантов - перевод детей на дистанционное обучение по субботам. В регионе, по словам Дмитрия Азарова, "обкатывается" соответствующий пилотный проект. Важно, чтобы изменения не привели к ухудшению качества образования, отметил он.

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