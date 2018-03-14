Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Ректор СамГМУ, депутат Самарской губернской думы Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневную рабочую неделю. Такую инициативу он озвучил на расширенном заседании правительства области в среду, 14 марта.

"Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются (позволю себе употребить такое слово). Говорю как медик", - заявил Котельников.

В продолжение он заметил, что СамГМУ является единственным вузом в стране с пятидневной учебной неделей. "20 лет, как я перевел вуз на такую систему, и проблем не было", - рассказал Геннадий Котельников.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя инициативу, отметил, что варианты изменения учебной недели в школах отрабатываются на уровне областного правительства. Один из обсуждаемых сейчас вариантов - перевод детей на дистанционное обучение по субботам. В регионе, по словам Дмитрия Азарова, "обкатывается" соответствующий пилотный проект. Важно, чтобы изменения не привели к ухудшению качества образования, отметил он.