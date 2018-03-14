Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Ректор СамГМУ, депутат Самарской губернской думы Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневную рабочую неделю. Такую инициативу он озвучил на расширенном заседании правительства области в среду, 14 марта.
"Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются (позволю себе употребить такое слово). Говорю как медик", - заявил Котельников.
В продолжение он заметил, что СамГМУ является единственным вузом в стране с пятидневной учебной неделей. "20 лет, как я перевел вуз на такую систему, и проблем не было", - рассказал Геннадий Котельников.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя инициативу, отметил, что варианты изменения учебной недели в школах отрабатываются на уровне областного правительства. Один из обсуждаемых сейчас вариантов - перевод детей на дистанционное обучение по субботам. В регионе, по словам Дмитрия Азарова, "обкатывается" соответствующий пилотный проект. Важно, чтобы изменения не привели к ухудшению качества образования, отметил он.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!