Трансляцию фестиваля баскетбола "Звезды в Самаре" можно будет посмотреть по телевизору

В среду, 14 марта, ГТРК Самара будет вести прямую трансляцию фестиваля баскетбола "Звезды в Самаре".

Напомним, спортивное шоу, участниками и почетными гостями которого станут знаменитые советские и российские баскетболисты, легенды отечественного спорта, актеры фильма "Движение вверх", пройдет в "МТЛ Арене".

Свой приезд в Самару подтвердили Валерий Тихоненко (олимпийский чемпион-1988, бывший игрок и главный тренер БК "ЦСК ВВС"), Игорь Куделин (вице-чемпион мира-1998), Сергей Панов (12-кратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы), Петр Самойленко (чемпион Европы-2007), Алексей Саврасенко (чемпион Европы-2007), Оксана Рахматулина (бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бывший игрок самарского клуба "ВБМ-СГАУ"), Сергей Базаревич (главный тренер сборной РФ по баскетболу), Сергей Кущенко (президент Единой лиги ВТБ), актеры фильма "Движение вверх" Кузьма Сапрыкин (роль Ивана Едешко) и Александр Ряполов (роль Алжана Жармухамедова).

В игре также примут участие ветераны куйбышевского и самарского баскетбола Владимир Васякин, Игорь Грачев, Сергей Чикалкин, Игорь Бочкарев, Виктор Курильчук, политики, бизнесмены и руководители Самарской области.

Все они 14 марта выйдут на площадку "МТЛ Арены", где проведут показательный матч - "синие" против "красных". Наставниками команд будут заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский и олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов. Ведущим мероприятия станет известный российский журналист Дмитрий Матеранский.

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