"СИНКО" потеряло более 10 млн руб. из-за мошенничества

В полицию в Промышленном районе Самары поступило сообщение о мошенничестве.

По данным источника в правоохранительных органах, в декабре 2015 г. ОАО "Синко" и ООО "Ангиостим" заключили контракт на поставку медицинского оборудования и мебели, по которому была перечислена предоплата - 10,3 млн рублей. Однако на сегодня "Синко" так и не получило обещанного.

Силовики предполагают, что у человека, действовавшего от имени "Ангиостим", изначально не было намерения выполнять взятые на себя по договору обязательства.

12 марта уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество", конкретных подозреваемых в полиции пока не называют.