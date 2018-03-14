На складе в Тольятти выращивали марихуану

В среду, 14 марта, в складском помещении на окраине Тольятти правоохранители обнаружили лабораторию, в которой выращивалась селекционная марихуана. Сотрудники Управления ФСБ по Самарской области изъяли там 31 куст конопли.

По данным силовиков, склад был снят в аренду двумя жителями города, причастными к незаконному обороту наркотиков.

По предварительной информации, семена марихуаны были закуплены ими в Европе. Помещение было оборудовано специальными лампами, вытяжкой. На стене был обнаружен график дежурств с календарем агротехнических мероприятий.

Сейчас материалы готовятся к передаче по подследственности.