В Самаре призвали к миру и согласию

Во вторник, 13 марта, в Самаре состоялся круглый стол "Пути профилактики национально-религиозного экстремизма в условиях новых вызовов и угроз". Мероприятие прошло при поддержке администрации губернатора Самарской области, Самарского национального исследовательского университета, Общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" и Дома дружбы народов Самарской области.
В нем приняли участие московские и самарские профильные эксперты, представители органов власти, руководители национальных и религиозных объединений. Круглый стол прошел в рамках социально значимого проекта при поддержке Фонда президентских грантов.
Главные цели встречи - обмен положительным опытом по предотвращению национально-религиозного экстремизма с помощью информационных технологий, просвещения, образования, выработка рекомендаций по сплочению гражданского общества и органов государственной власти в этой важной работе в условиях новых вызовов и угроз.
Самарские эксперты представили новые формы социальных опросов, способных измерить и оценить риски радикализма и нетерпимости в молодежной среде, познакомили с системой мониторинга, помогающей оценивать медийные тексты на предмет скрытой национальной и религиозной нетерпимости. Была освещена работа Школы межнациональных коммуникаций, Дома дружбы народов по развитию и укреплению межнациональных отношений.
В ходе круглого стола с докладами выступили член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, муфтий Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов и др.
В своем выступлении Александр Брод обратил внимание на то, что "на современном этапе острота ксенофобского вызова в России значительно снижена. Социологи фиксируют снижение негативизма в отношении представителей иной этнической идентичности. На государственном уровне сформированы базовые правовые и доктринальные документы, определяющие фундаментальные основы российской национальной политики. Минимизирована террористическая и экстремистская угроза на Северном Кавказе, годами представлявшая опасность для единства и территориальной целостности страны. Маргинализированы и различные этнонационалистические течения. В то же время многие острые проблемы не утратили своей актуальности. Среди них в первую очередь нужно отметить террористическую угрозу, которая в значительной мере купирована, но сохраняется, особенно в восточной части российского Кавказа. По-прежнему важной остается проблема качественного правоприменения и пресечения непропорционального использования мер административного и уголовного воздействия. Несмотря на снижение количества публичных акций правых радикалов, опасным явлением остается околоспортивная (так называемая "фанатская") ксенофобия. Чрезвычайно опасным является сохранение ксенофобских настроений во властной и политико-управленческой среде".
Участники круглого стола сошлись в едином мнении о необходимости разработки и внедрения дополнительных рекомендаций и методических пособий по противодействию национально-религиозному экстремизму, главным образом, среди молодежи, являющейся субъектом этого противодействия.
Они обозначили необходимость дальнейшей работы по укреплению взаимоотношений со стороны общественных, национальных и религиозных организаций, а также призвали уделить внимание взаимодействию с журналистами и блогерами на предмет предотвращения "языка вражды".
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...