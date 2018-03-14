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Облправительство Власть и политика

В облправительстве обсудили шаги по решению задач, поставленных в послании Владимира Путина

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 марта, под председательством главы региона Дмитрия Азарова состоялось расширенное заседание правительства Самарской области, на котором обсудили план реализации послания президента страны Владимира Путина.

В облправительстве обсудили шаги по решению задач, поставленных в послании Владимира Путина В облправительстве обсудили шаги по решению задач, поставленных в послании Владимира Путина
Фото: Светлана Осьмачкина

К разработке плана реализации задач, поставленных главой государства, в Самарской области привлечены не только члены кабинета министров и руководители муниципалитетов. По инициативе Дмитрия Азарова в работе участвуют лидеры общественного мнения, эксперты в своих отраслях, представители НКО и молодежных движений.

"Задачи, которые поставлены президентом, носят такой масштаб, что разработка подобного плана в тиши чиновничьих кабинетов вряд ли будет эффективной. Нам крайне важно посоветоваться с людьми, которые имеют колоссальный жизненный опыт, которые являются лидерами в своих отраслях, лидерами общественного мнения", - сказал Дмитрий Азаров, открывая расширенное заседание.

Было отмечено, что послание носит рубежный характер: именно сейчас определяется судьба страны на десятилетия вперед. Согласно концепции длинных волн экономиста Николая Кондратьева, сейчас мир находится на пороге новой технологической революции. И это шанс для страны совершить прорыв.

"Президент в послании говорил, что нынешняя технологическая волна открывает колоссальные возможности для качественного рывка в экономике, инфраструктуре, государственном правлении, - напомнил Дмитрий Азаров. - Те, кто сумеет использовать эту технологическую волну, вырвутся далеко вперед, а кто отстанет, того она накроет, те утонут. Владимир Владимирович подчеркнул: сумеем ли мы ответить на этот вызов, зависит только от нас".

Обращение президента к Федеральному Собранию РФ - стратегический документ, по которому России предстоит развиваться в ближайшие годы. Оно содержит основные направления и ключевые приоритеты развития. В основе - сбережение народа России, благополучие граждан, увеличение продолжительности жизни, обеспеченность россиян жильем, качественной медициной, образованием, комфортной средой проживания, возможности для самореализации в науке, культуре, спорте.

"Главная задача - создание условий для развития, самореализации, творчества каждого человека. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что в 1990-е годы - в эру рассвета информационных технологий - страна свой шанс упустила, в итоге - колоссальное падение уровня жизни, социальное расслоение. Только с начала 2000-х начался рост уровня и качества жизни людей, возрождение промышленности. Благодаря развитию медицины за последние 15 лет продолжительность жизни населения увеличилась, в Самарской области - на восемь лет.

"Мы научились лечить болезни, которые раньше были смертельным приговором. Те операции, которые раньше делались только за рубежом и были уделом избранных, стали доступны. Высокотехнологичная медпомощь становится доступнее каждый год: в 2017 году она оказана более чем 17 тыс. жителей региона. Самарские медики добились снижения младенческой смертности: в регионе она на 17% меньше, чем в среднем по РФ", - отметил руководитель области.

Он напомнил, что недавно в Куйбышевском районе открылся высокотехнологичный диагностический центр, скоро начнут работу госпиталь "Мать и дитя" и ПЭТ-центр. Политика по укреплению здравоохранения будет продолжена, заверил Дмитрий Азаров. Во время визита в Самару Владимир Путин поручил проработать вопрос о поддержке кардиологического центра в Самаре и строительстве двух детских учреждений в Сызрани и Тольятти.

Глава региона отметил, что одна из ключевых задач - пространственное развитие страны. Для региона тема важная. У нас сложилась Самарско-Тольяттинская агломерация - третья по величине в России, - которая может стать мощным драйвером развития для всей страны. Кроме того, для рывка необходимо искать новые векторы развития малых городов и сельских территорий. Как регион будет позиционировать себя в пространственном развитии страны, будет зависесть от предпринимаемых шагов по исполнению послания.

Одно из основных направлений развития региона - стать ключевым транспортно-логистическим центром. Во время визита в Самару президент страны одобрил идею по включению территории в систему международных транспортных коридоров, в частности, "Шелкового пути". Это позволит развить логистическую инфраструктуру, усилить позиции области как крупного транспортного узла.

"Мы понимаем, что технологический прорыв, о котором говорил Владимир Владимирович Путин, возможен только при условии интеграции науки, образования, производства в единый высокотехнологичный комплекс, - продолжил глава региона. Более того, президент назвал Самарскую область в числе регионов, где планируется создание таких комплексов".

Он акцентировал внимание, что научно-технический совет, ведущие вузы должны предложить такую концепцию развития научного центра, которая выведет на новый уровень не только регион, но и станет локомотивом развития всей страны.

Чтобы сформировать экономику будущего и обеспечить устойчивые темпы экономического развития, Самарской области также необходимо увеличить масштабы строительства жилья (до 2,5 млн кв. м в год), производительность труда, комплексно развивать сельское хозяйство.

В завершение Дмитрий Азаров призвал всех осмыслить задачи главы государства и разработать продуманный и обоснованный план того, как эти задачи будут решаться на территории. Все предложения имеют характеристики проектного управления, и для этого есть главное - видение перспективы развития страны на десятилетия вперед.

"Здесь ничего не нужно делать для галочки. Бравые, нарисованные отчеты, к которым многие привыкли, не пройдут. Нужны реальные дела и конкретные результаты, которые станут главным критерием эффективности работы руководителей на всех уровнях", - отметил Дмитрий Азаров.

На заседании прозвучали конкретные предложения от экспертного сообщества. Ректор СамГМУ, председатель Совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников предложил повысить эффективность целевого набора в вуз, довести показатель соотношения врачей к медсестрам 1:6. Также он затронул среднее образование, порекомендовав ввести в школах "пятидневку".

Создатель сети студий раннего развития детей "Вундеркинд" Наталья Виханова обратила внимание, что в регионе необходима программа поддержки предпринимателей старше 30 лет, а также создание на условиях ГЧП ресурсного центра по сопровождению и решению социальных задач семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Самарского центра развития добровольчества Татьяна Сальникова предложила создать методический центр добровольчества, а глава ЗАО "Тольяттистройзаказчик" Владимир Гусев отметил моменты, которые позволят оживить строительный рынок и позволят выполнить задачу президента по увеличению темпов жилищного строительства.

Генеральный директор КуйбышевАзота Александр Герасименко на примере своего предприятия рассказал о технологическом обновлении, стимулировании роста производительности труда и сбережении человека. Руководитель НИИ сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова Сергей Шевченко обозначил подходы, которые обеспечат продовольственную безопасность региона и повысят его экспортный сельскохозяйственный потенциал.

О плане законодательного обеспечения реализации послания на заседании говорил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Он обозначил несколько аспектов работы. Прежде всего, необходимо разработать единую концепцию социальной поддержки населения, областную и муниципальные программы пространственного развития территорий Самарской области, законодательно закрепить критерий шаговой доступности объектов здравоохранения.

"Реализация этих задач потребует большой работы по законодательному обеспечению, максимальной самоотдачи, ответственности и эффективности каждого. Уверен, в регионе есть все возможности для реализации задач, поставленных в послании президента России", - заключил спикер губдумы.

Глава региональной Общественной палаты Виктор Сойфер предложил создать  экспертные группы по стратегическим направлениям. Он также обозначил блоки: пространственное развитие, инфраструктура и строительство; технологическое обновление и промпроизводство; социальная политика; информатизация и цифровые технологии; взаимодействие государства и общества; развитие агрокомплекса и социальной инфраструктуры сельских территорий. Инициатива Виктора Сойфера была поддержана главой региона.

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