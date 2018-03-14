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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин посетил ПАО "Кузнецов"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 марта, Самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вице-премьер посетил два крупнейших предприятия аэрокосмического кластера губернии АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов".

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин посетил ПАО "Кузнецов" Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин посетил ПАО "Кузнецов"
Фото: Игорь Казановский

В ходе визита на ПАО "Кузнецов" Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями предприятия. Как пояснил вице-премьеру исполнительный директор предприятия Сергей Павлинич, сейчас завод обеспечен заказами от РКЦ "Прогресс" на изготовление ракетных двигателей до 2027 года.

Также сформированы планы по интеграции "Кузнецова" в общие проекты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству двигателей ПД-14 и ПД-35. А постановка в серийное производство двигателей НК-32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед.

"Работа, которая развернута здесь ОДК, производит приятное впечатление. Двигатель НК-32 второй серии будет устанавливаться на новое поколение стратегических бомбардировщиков Ту-160. Специалисты предприятия проделали большую работу по совершенствованию двигателя, получению новых технических параметров, повышению его эффективности", - заметил вице-премьер.

Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова, генерального директора АО "Объединенная двигательная корпорация" Александра Артюхова и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Темой совещания стали как состояние аэрокосмической отрасли в стране в целом, так и перспективы самарского куста.

В частности, обсуждался вопрос технологического сотрудничества предприятий, входящих в структуру разных корпораций. "Сейчас стоит задача найти возможность создания на базе отдельных предприятий центров компетенций, общих для всей отрасли. Например, на одном заводе общий для всех гальванический цех, на другом - цех по литью, на третьем - работа с титаном. Такие центры компетенций позволят корпорациям сократить издержки, вызванные закупкой нового оборудования, проведением испытаний", - считает Дмитрий Рогозин.

Еще один вопрос, требующий срочного решения, - создание в России собственного производства электронной компонентной базы для космической промышленности. "В условиях санкций наша космическая промышленность находится в неравных с нашими конкурентами условиях. Любой космический аппарат на 95% - это микроэлектроника. Но в последние 20-30 лет в нашей стране ей не уделялось должного внимания. Выход сейчас один - создание национальной промышленности в области микроэлектроники", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что все работы в этом направлении должны вестись под жестким контролем со стороны заказчика, например, "РКЦ "Прогресс". Кроме того, перед отечественной космической промышленностью стоит задача - несмотря на жесткие санкционные ограничения, создать новый продукт, который будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таким продуктом и должна стать новая ракета-носитель "Союз 5", над созданием которой работает "РКЦ "Прогресс".

Гид потребителя

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