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Баскетбол Спорт

Дмитрий Азаров сыграл в "Матче Звезд" фестиваля баскетбола в Самаре

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 марта, "Матчем Звезд" завершился двухдневный фестиваль баскетбола "Звезды в Самаре". Он включал в себя мастер-классы в Тольятти и Новокуйбышевске для воспитанников местных спортивных школ, мастер-класс в самарском спорткомплексе "Молодежный" главного тренера сборной России по баскетболу Сергея Базаревича для тренеров области.

Фото: Андрей Савельев

А главным событием стал "Матч Звезд" между командой "Красных" (ее возглавил глава региона Дмитрий Азаров, выйдя на площадку в майке с номером 63) и командой "Синих" во главе с президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ, членом Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергеем Кущенко.

"Мы организовали и провели фестиваль баскетбола, собрав в одном зале четырех олимпийских чемпионов: олимпийского чемпиона 1972 года Алжана Жармухамедова, олимпийского чемпиона 1988 года Валерия Тихоненко, тренера олимпийских чемпионок 1992 года Евгения Гомельского и олимпийского чемпиона 2000 года по современному пятиборью Дмитрия Сватковского - для того, чтобы, беря с них пример, еще больше девчонок и мальчишек из Самарской области стали заниматься этим видом спорта. И достигали в баскетболе новых высот и побед", - сказал, обращаясь к участникам, гостям и болельщикам "Матча Звезд" глава региона Дмитрий Азаров.

В составе команды "Красных", помимо Дмитрия Азарова, на площадку "МТЛ Арены" выходили президенты федераций баскетбола области и Самары Виктор Сазонов и Игорь Бочкарев, главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич, заместитель председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян, президент БК "Самара" Камо Погосян, игрок команды ВБМ-СГАУ Ольга Русанова, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, главный тренер команды "Самара" Игорь Грачев и баскетболисты команды Алексей Зозулин и Артем Яковенко, вице-президент федерации баскетбола области Виталий Коротких и тренер сборной области Виктор Курильчук.

Руководили "Красными" заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский и председатель тренерского совета БК "Самара" Сергей Зозулин.

Им противостояла команда "Синих", в который подобрался такой же звездный состав: президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, врио заместителя губернатора Нижегородской области, олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский, игроки сборной России Игорь Куделин, Сергей Панов и Петр Самойленко, капитан БК "Самара" Алексей Голяхов, актеры, сыгравшие в фильме "Движение вверх", Кузьма Сапрыкин (роль Ивана Едешко) и Александр Ряполов (роль Алжана Жармухамедова), чемпионка Европы Оксана Рахматуллина, игрок молодежной команды "Самара" Дмитрий Халдеев и ветеран куйбышевского "Строителя" Владимир Васякин.

Этой командой руководили Алжан Жармухамедов, Валерий Тихоненко и бывший тренер БК "Самара" и женской сборной России Александр Власов. 

Соперники были достойны друг друга и четверти выигрывали по очереди. Но, вопреки мнению, что в таких играх побеждает дружба, победную точку в "Матче Звезд", прошедшем при аншлаге на трибунах "МТЛ Арены", броском сверху поставил Алексей Зозулин. И принес победу "Красным" - 69:64.

"Меня переполняют эмоции, как и всех в зале. У нас получился прекрасный праздник баскетбола, который, я в этом уверен, запомнится надолго, - сказал после финальной сирены глава региона Дмитрий Азаров. - Хочу сказать спасибо организаторам фестиваля "Звезды в Самаре" - федерации баскетбола Самарской области и руководству баскетбольного клуба "Самара", ведь проведение такого праздника даст толчок развитию этого вида спорта. Я благодарен почетным гостям фестиваля - тем, кто приносил славу советскому и российскому баскетболу, тем, кто писал историю и мирового, и самарского баскетбола, за то, что вы смогли найти время в плотном графике и принять участие в празднике. И за то, что любите эту игру так же сильно, как люблю ее я".

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