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Суды Происшествия

Мужчину, "заминировавшего" метро, приговорили к ограничению свободы

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Советского района Самары вынес приговор по делу о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

Неудачная идея пришла в голову уроженцу Узбекистана, ныне жителю пос. Стройкерамика Виктору Равинскому вечером 11 декабря 2017 года. Мужчина пьяным находился на платформе станции метро "Победа" в Самаре. В 19:20 он внезапно решил позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве в метро.

Звонок на номер "112" принял диспетчер, он же передал сообщение в отдел полиции на метрополитене.
После получения сообщения старший сержант полиции отправился проверять станцию, смотрел, нет ли подозрительных сумок и свертков. На лестнице в переходе он заметил пьяного мужчину (это и был Равинский).

На просьбу полицейского представить документы Равинский ответил отказом: документов при себе у него не было. А вот на вопрос о том, не он ли сообщал о заложенной бомбе, ответил утвердительно. Позже было установлено, что звонок с ложным сообщением о заминировании действительно поступил с телефона Равинского.

Мужчина заявил, что якобы хотел просто посмотреть, как работает полиция по вызову на такие сообщения.

Теперь Равинскому вынесли приговор: восемь месяцев ограничения свободы. В это время мужчине нельзя менять место жительства и надлежит регулярно отмечаться у силовиков.

Санкция ст. 207 УК РФ предусматривает и до 10 лет реального лишения свободы, а также штраф до 2 млн рублей.

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