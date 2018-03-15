Мужчину, "заминировавшего" метро, приговорили к ограничению свободы

Суд Советского района Самары вынес приговор по делу о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
Неудачная идея пришла в голову уроженцу Узбекистана, ныне жителю пос. Стройкерамика Виктору Равинскому вечером 11 декабря 2017 года. Мужчина пьяным находился на платформе станции метро "Победа" в Самаре. В 19:20 он внезапно решил позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве в метро.
Звонок на номер "112" принял диспетчер, он же передал сообщение в отдел полиции на метрополитене.
После получения сообщения старший сержант полиции отправился проверять станцию, смотрел, нет ли подозрительных сумок и свертков. На лестнице в переходе он заметил пьяного мужчину (это и был Равинский).
На просьбу полицейского представить документы Равинский ответил отказом: документов при себе у него не было. А вот на вопрос о том, не он ли сообщал о заложенной бомбе, ответил утвердительно. Позже было установлено, что звонок с ложным сообщением о заминировании действительно поступил с телефона Равинского.
Мужчина заявил, что якобы хотел просто посмотреть, как работает полиция по вызову на такие сообщения.
Теперь Равинскому вынесли приговор: восемь месяцев ограничения свободы. В это время мужчине нельзя менять место жительства и надлежит регулярно отмечаться у силовиков.
Санкция ст. 207 УК РФ предусматривает и до 10 лет реального лишения свободы, а также штраф до 2 млн рублей.
Последние комментарии
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.
Два года ходили в этот сад. Неплохой садик. Жалко руководителей.