Около с. Рождествено погиб водитель "четверки", съехавший в кювет

В Волжском районе 14 марта произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:00 55-летний водитель ВАЗ-2104 на 2 км дороги Рождествено — Новинки — Торновое, по предварительной версии полицейских, не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в левый кювет и опрокинулась на газовую трубу.

Водитель погиб на месте, а его 62-летнего пассажира госпитализировали с множественными травмами.