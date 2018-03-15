МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в ночь на 16 марта

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По сведениям Приволжского УГМС, в ночь на 16 марта облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью -7... -12°С, в Самаре ночью -8... -10°С.
Во избежание несчастных случаев МЧС напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий.
При порывах ветра окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...