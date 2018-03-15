МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в ночь на 16 марта

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По сведениям Приволжского УГМС, в ночь на 16 марта облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью -7... -12°С, в Самаре ночью -8... -10°С.

Во избежание несчастных случаев МЧС напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий.

При порывах ветра окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.