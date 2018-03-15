На голосование по склону на площади Славы вынесут два варианта

На голосование жителей Самары в воскресенье, 18 марта, будет вынесен вопрос о внешнем виде подпорной стены на площади Славы. Горожане должны будут выбрать один из двух предложенных вариантов: "оставить подпорную стену такой, как есть" или "открыть вид на Волгу, сделав стену ниже". Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Самары.
Участвовать в голосовании смогут все жители города, достигшие 18 лет, с 8:00 до 19:00. Для получения бюллетеня горожанин должен будет предъявить паспорт. Участнику голосования нужно будет поставить любой знак в квадрате напротив позиции, за которую он голосует, и опустить бюллетень в урну.
Голосование будет проводиться на территориальных счетных участках, созданных для выбора общественных территорий Самары, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018 2022 годы.
Итоги голосования, согласно постановлению администрации, должны быть подведены в течение трех дней, и не позднее 22 марта 2018 г. итоговый протокол будет передан главе Самары Елене Лапушкиной.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет