На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

В четверг, 15 марта, в Самаре на новой линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" началось тестовое движение трамваев. В официальной церемонии первого пуска вагона по новому маршруту приняли участие врио вице-губернатора Александр Фетисов и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Официальные лица проехали по всей линии, осмотрели платформы конечной остановки трамвая около стадиона. "Протяженность трамвайных путей от улицы Ташкентской до разворотного кольца, построенных в рамках подготовки к ЧМ-2018, составляет 4,4 км. Кроме того, здесь построен первый в Самаре трамвайный путепровод тоннельного типа", - рассказал Владимир Василенко.
Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года, ввод в эксплуатацию новой линии в полном объеме запланирован на апрель 2018 года. Планируется, что на период чемпионата трамваи будут следовать к стадиону с площади Урицкого по ул. Галактионовской, пр. Ленина, ул. Ново-Садовой и ул. Ташкентской. Время в пути составит 52 минуты.
"Рассчитываем, что во время чемпионата трамваи станут основным видом транспорта для выезда болельщиков со стадиона. В дни матчей мы планируем обслуживать 14-15 тыс. человек", - сообщил Владимир Василенко.
Первый заместитель главы Самары также добавил, что сейчас в администрации областного центра разрабатывается новый вариант транспортной схемы. "Новая линяя будет загружена и после чемпионата мира. Планируем, что на разворотном кольце трамваев около стадиона будут еще и конечные остановки автобусов, следующих в микрорайон Крутые Ключи, поселки Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка. Жители города получат возможность быстрее добираться в северную часть города из центральных районов", - отметил Владимир Василенко.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...