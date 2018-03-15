На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

В четверг, 15 марта, в Самаре на новой линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена" началось тестовое движение трамваев. В официальной церемонии первого пуска вагона по новому маршруту приняли участие врио вице-губернатора Александр Фетисов и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Официальные лица проехали по всей линии, осмотрели платформы конечной остановки трамвая около стадиона. "Протяженность трамвайных путей от улицы Ташкентской до разворотного кольца, построенных в рамках подготовки к ЧМ-2018, составляет 4,4 км. Кроме того, здесь построен первый в Самаре трамвайный путепровод тоннельного типа", - рассказал Владимир Василенко.

Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до "Самара Арены" начались в мае 2017 года, ввод в эксплуатацию новой линии в полном объеме запланирован на апрель 2018 года. Планируется, что на период чемпионата трамваи будут следовать к стадиону с площади Урицкого по ул. Галактионовской, пр. Ленина, ул. Ново-Садовой и ул. Ташкентской. Время в пути составит 52 минуты.

"Рассчитываем, что во время чемпионата трамваи станут основным видом транспорта для выезда болельщиков со стадиона. В дни матчей мы планируем обслуживать 14-15 тыс. человек", - сообщил Владимир Василенко.

Первый заместитель главы Самары также добавил, что сейчас в администрации областного центра разрабатывается новый вариант транспортной схемы. "Новая линяя будет загружена и после чемпионата мира. Планируем, что на разворотном кольце трамваев около стадиона будут еще и конечные остановки автобусов, следующих в микрорайон Крутые Ключи, поселки Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка. Жители города получат возможность быстрее добираться в северную часть города из центральных районов", - отметил Владимир Василенко.